ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وكالة الفضاء الروسية: نجاح إطلاق صاروخ يحمل 43 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء

روس كوسموس
روس كوسموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، وكالة الفضاء الروسية، نجاح إطلاق صاروخ "سويوز" والذى يحمل 43 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء، وأن الأقمار انفصلت عن الصاروخ وسلكت مساراتها في مدار الأرض.

وذكرت المؤسسة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه من مطار "فوستوتشني" الفضائي انطلق صاروخ "سويوز" الذي حمل إلى مدار الأرض 43 قمرًا بينها قمر Soyuz-2.1b الروسي الجديد، ونجحت الأقمار بالانفصال عن المرحلة الثالثة من الصاروخ.

وأضافت "أما الأقمار الـ 42 الباقية فتضم: 16 قمرًا نانويًا تم تطويرها من قبل طلاب جامعات روسية في إطار مشروع Space-Pi، و9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ(روس كوسموس)، و17 قمرًا صغيرًا طورت لصالح عملاء روس وأجانب".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد ذكرت سابقا أن قمر Meteor-M No. 2-3 مصمم لدراسة موارد الأرض، ودراسة تأثيرات الأشعة الشمسية في الفضاء القريب من كوكبنا، وجهّز بتقنيات تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، وبالمقارنة مع قمر Meteor-M No. 2-2 فإن هذا القمر حصل على رادارات وهوائيات نشطة ومعدات تسمح له بمراقبة الأرض في جميع ظروف الطقس، ومراقبة الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالشمس.

صاروخ وكالة الفضاء الروسية الأقمار