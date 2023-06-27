وكالة الفضاء الروسية: نجاح إطلاق صاروخ يحمل 43 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، وكالة الفضاء الروسية، نجاح إطلاق صاروخ "سويوز" والذى يحمل 43 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء، وأن الأقمار انفصلت عن الصاروخ وسلكت مساراتها في مدار الأرض.

وذكرت المؤسسة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه من مطار "فوستوتشني" الفضائي انطلق صاروخ "سويوز" الذي حمل إلى مدار الأرض 43 قمرًا بينها قمر Soyuz-2.1b الروسي الجديد، ونجحت الأقمار بالانفصال عن المرحلة الثالثة من الصاروخ.

وأضافت "أما الأقمار الـ 42 الباقية فتضم: 16 قمرًا نانويًا تم تطويرها من قبل طلاب جامعات روسية في إطار مشروع Space-Pi، و9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ(روس كوسموس)، و17 قمرًا صغيرًا طورت لصالح عملاء روس وأجانب".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد ذكرت سابقا أن قمر Meteor-M No. 2-3 مصمم لدراسة موارد الأرض، ودراسة تأثيرات الأشعة الشمسية في الفضاء القريب من كوكبنا، وجهّز بتقنيات تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، وبالمقارنة مع قمر Meteor-M No. 2-2 فإن هذا القمر حصل على رادارات وهوائيات نشطة ومعدات تسمح له بمراقبة الأرض في جميع ظروف الطقس، ومراقبة الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالشمس.