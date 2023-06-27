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الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خطة أمريكية بعشرات المليارات لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت

الإنترنت
الإنترنت
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ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن خطة مليارية لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لتقسيم استثمارات بـ42 مليار دولار مخصصة لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت على كافة الولايات المتحدة؛ من أجل إتاحة الوصول لخدمات واسعة النطاق عالية السرعة لجميع الأمريكيين بحلول 2030.

وقال جيف زينتس كبير موظفي البيت الأبيض: لدينا فرصة تاريخية لنشكل تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس.

وتقدر الإدارة الأمريكية أن هناك نحو 8.5 مليون موقع في الولايات المتحدة محروما من اتصالات واسعة النطاق لخدمة الإنترنت.

خدمات الإنترنت الولايات المتحدة الأمريكية خطة مليارية