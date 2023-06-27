الكرملين يمتنع عن التعليق على الاتصالات الروسية الأمريكية

امتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن التعليق على الاتصالات بين موسكو وواشنطن التي جرت، حسبما أعلن الجانب الأمريكي، في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بيسكوف ردا على سؤال بشأن تفاصيل الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة: "ليس لدي ما أقوله بخصوص هذا الشأن".

يذكر أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، صرح في وقت سابق بأن اتصالات "جيدة ومباشرة" جرت بين موسكو وواشنطن في نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى حد قوله، يتوقع الجانب الأمريكي استمرار هذه الاتصالات في المستقبل.

يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن أمس الاثنين أن دبلوماسيين أمريكيين تواصلوا مع نظرائهم الروس لمناقشة المخاوف الأمنية أثناء تمرد مجموعة فاجنر.