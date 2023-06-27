النيابة تطلب التحريات حول سقوط فرد من الطابق 12 ومصرعه

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع فرد إثر سقوطه من الطابق الـ12 على محل بشارع الأندلس بدائرة قسم شرطة الطالبية، لكشف ملابسات الحادث، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من مكان الحادث، وفحصها للكشف عن تفاصيل الواقعة، كما استدعت أسرة الشاب لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع متفرع من شارع الأندلس بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على أشلاء جثة لشخص وبعمل التحريات تبين أنه سقط من الطابق 12 على سقف محل بين عقارين مما تسبب فى تحول جسده لأشلاء.

تبين أن أشلاء من الجثة كانت على سقف المحل والباقى تناثر فى الأرض، وقام رجال الإسعاف بجمع الأشلاء ووضعها فى كيس.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.