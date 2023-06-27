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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يهنئ قيس سعيد بعيد الأضحى ويتمنى لتونس الأمن والاستقرار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وقد توجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه للرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار.
كما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب جلالته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.
 

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