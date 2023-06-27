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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافـظ المنوفية يزور مؤسسات تربية البنات والبنين ويوزع هدايا العيد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة تفقدية لعدد من دور الأيتام لمشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، فضلاً عن الإطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

رافقه خلال الجولة اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، محمد موسي رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية ، المهندس أسامة مدكور ، إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم ،  عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم .
بدأ محافظ المنوفية جولته بزيارة مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بحي غرب شبين الكوم ، والتي تضم 29 فتاة تتراوح أعمارهم من سن 6 سنوات وحتي 21 عاماً ، ووسط فرحة فتيات الدار  قام محافظ المنوفية بتوزيع العيدية والهدايا العينية والملابس على الأيتام ، مقدماً لهم خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، وخلال الزيارة  تبادل المحافظ حديثه مع عدد من فتيات الدار للاطمئنان على حسن معاملتهم وكذا التعرف طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي ، موجهاً بالمساهمة من خلال المشاركة المجتمعية لتوفير مستلزمات الزواج لعدد من فتيات الدار المقبلات على الزواج تيسيراً عليهن  ومتمنياً لهن حياة زوجية سعيدة .
كما زار المحافظ ملحق مؤسسة البنين " دار الأنوار المحمدية " التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بحي شرق شبين الكوم ، والتي تضم 12 طفل تتراوح أعمارهم من 12 وحتى 15 عاماً ، وقدم المحافظ العيدية والهدايا وشنط الحماية الشخصية على أبناء الدار ، معرباً عن سعادته بالتواجد بينهم ومهنئهم بالعيد السعيد ، وخلال لقائه بأبنائه الأيتام وفي إستجابةً سريعة لرغبتهم ، وجه المحافظ بتنظيم رحلة ترفيهية لمدينة الأسكندرية لأبناء الدار  على نفقة المحافظة لإضفاء البهجة والسرور عليهم ، مؤكداً مدى حرصه وإهتمامه بكافة مؤسسات دور الأيتام بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع .

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التضامن الاجتماعي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشاركة المجتمعية جمعية الهلال الأحمر دور الايتام