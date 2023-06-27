طائرة لقائد “فاجنر” تغادر روسيا إلى بيلاروسيا

سافرت طائرة من طراز “إمبراير ليجاسي 600” المسجلة في روسيا، والمرتبطة بيفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في وثائق العقوبات الأميركية، إلى بيلاروسيا مقبلة من روسيا اليوم (الثلاثاء)، وفقًا لوكالة رويترز.

وأظهر موقع "فلايت رادار 24" أن الطائرة التجارية سافرت إلى بيلاروسيا في وقت مبكر اليوم.

وتتطابق رموز تعريف الطائرة مع تلك الخاصة بالطائرة التي تربطها الولايات المتحدة بشركة “أوتولكس ترانسبورت” التي يربطها مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية ببريجوجين.

ومن المفترض أن ينتقل بريجوجين إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو يوم السبت، لوقف تمرد مقاتلي مجموعة "فاجنر".

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم، إن مجموعة فاجنر تستعد لتسليم العتاد للوزارة، بعد انتهاء تمرد لم يدُم طويلًا.

ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مصير المجموعة المسلحة "فاجنر" أمام ثلاثة خيارات بعد أحداث 24 يونيو الجاري، التي كادت تدخل روسيا في حرب أهلية حينما تمردت فاجنر على السلطات الروسية وحاولت دخول موسكو بالآليات العسكرية.

وفي خطاب بشأن هذه الأزمة وضع بوتين مصير عناصر مجموعة "فاجنر" التي تحارب إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، بين خيارات ثلاثة هي إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم، والخيار الأخير هو الذهاب إلى بيلاروسيا لمن يرغب في ذلك".

وقال الرئيس الروسي في خطاب متلفز مساء أمس الاثنين 26 يونيو 2023 إنه منذ بدء الأحداث، اتّخذ إجراءات "لتجنب إراقة كبيرة للدماء"، مشيرا إلى أن الغرب وأوكرانيا أرادا حدوث "اقتتال بين الأشقاء".

وجاء خطاب بوتين بعد يومين من تمرد فاجنر المسلح بقيادة يفجيني بريجوجين الذي أكد في وقت سابق اليوم أن هدفه من إرسال مقاتليه نحو موسكو كان إنقاذ مجموعته المهددة بالحل وليس الاستيلاء على السلطة.

ووجه بوتين الشكر للرئيس ألكسندر لوكاشينكو على توسطه مع قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، الذي يُعتقد الآن أنه في بيلاروسيا بعد إلغاء تقدم مجموعته صوب موسكو