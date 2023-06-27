إذاعة الكبار تحتفل بالوقفة وعيد الأضحى

تحتفل اذاعة الكبار بوقفة عيد الاضحي اليوم اضافة الي احتفالها بكل ايام العيد المقبلة، وذلك من خلال الفترات المفتوحة علي الهواء مباشرةً.

وقفه عيد الاضحي المبارك

فترة مفتوحة بعنوان “نسمات الحج هله”

وتتناول الدروس المستفادة من وقفة عرفات في ضوء المستجدات الحالية وتستضيف أ. محمد الابنودي الكاتب الصحفي بجريدة عقيدتي – الشيخ احمد عبد الهادي امام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة

د. سلامه داود رئيس قطاع المعاهد الازهرية الأسبق

فترة مفتوحة بعنوان “ياقصدين النبي”

وتتناول اهم الملامح الحضارية التي اوصي بها الرسول ( ص) المسلمين وعلي صعيد عرفة وتستضيف

د. فاطمة موسي واعظة بالأوقاف

د. عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف

الشيخ خالد عبد الطيف الحاصل علي لقب الشيخ المثالي علي مستوي المعاهد الازهرية بالدقهلية

فترة مفتوحة بعنوان “كنوز إذاعية”

يتم اختيار باقة نادرة من البرامج الدينية والمسلسلات التي تناولت فريضة الحج والصور الغنائية المناسبة التي تحاكي وقفه عرفات ومنها اوبريت وقفة عرفات

فترات مفتوحة اربع أيام العيد

فترة مفتوحة بعنوان “هليت يا عيد" حول اهم الأماكن الخاصة بالعيد في القاهرة والمحافظات

فترة مفتوحة بعنوان “رحلتنا واحنا سوا” تتضمن الاتصال بمستمعي إذاعة الكبار الذين ادوا فريضة الحج مع إذاعة الكبار وذكريات المناسك والصحبة

فترة مفتوحة بعنوان “انا وانت وساعات العيد” تتضمن استضافة شخصيات في كافة المجالات وذكريات العيد والاضحية وتبادل الزيارات في العيد والعيدية