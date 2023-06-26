لا يوجد له ترياق.. تعرف على الريسين البروتين شديد السمية

الريسين هو بروتين شديد السمية، يستخرج من بذور نبات الخروع والجرعة السامة المتوسطة للإنسان تقدر بـ 0.2 مجم (1 من 5000 من جرام)، ويعتبر أكثر سمية من سم الكوبرا بمرتين ولا يوجد لهذا السم ترياق، فهو بروتين سام، يقلل من تصنيع البروتين بالجسم وله مدي سام واسع بالجسم ولاسيما على جهاز المناعة حيث يثبطه.

وعدم وجود لهذا السم ترياق يجعله سما شديد التأثير وأعراضه الأولية تعتمد على طريقة التعرض له ومن بينها الحمى وتلبك معوي ومعدي والكحة، كما أن استنشاقه عن طريق الجهاز التنفسي وامتصاصه عن طريق الرئة يسبب تلفا واحتجاز الماء بها نتيجة التعرض لبيروسول الريسين واستنشاق رذاذه، كما أن تناوله بالجهاز الهضمي يسبب تهيجا به ولاسيما المعدة والأمعاء ويصاب الضحية بإسهال دموي وقيء.

وله تأثير علي الجهاز العصبي المركزي حيث يسبب نوبات عصبية وهبوطا به. ولو تعرض الجلد لمادة الرايسين فإن تأثيره قد يتأخر عدة ساعات لأنه لن يكون سريع المفعول وهو أقل سمية، ويتسائل البعض عن زيت الخروع الطبي الذي نشربه وهو ليس ساما، فالزيت يحضر من بذور النبات بالعصر، ولأن مادة الريسين تذوب في الماء فلا تكون لهذا السبب في الزيت الخالي تماما من الشوائب النباتية.