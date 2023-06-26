اقرأ غدا في "البوابة".. تصعيد عسكري بالسودان.. مقتل 14 شخصا في معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 27 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاغتصاب "سلاح حرب".. جرائم روسية في مرمى القضاء الألماني

"حُماة السماء".. قوات الدفاع الجوي تحتفل بعيدها الـ 53

تصعيد عسكري بالسودان.. مقتل 14 شخصا في معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم

مظاهرات في تونس ضد المهاجرين غير الشرعيين ومطالب بترحيلهم

مسئول إيراني سابق يحذر من خطورة زيارة بعثة أممية للبلاد

يوم عرفة.. أفضل أيام المسلمين وأهم أركان الحج

"يونيسف": نزوح 3 أسرة جراء فيضانات اليمن

محافظ الإسكندرية: العقار المنهار يستخدم كشقق إيجار في الصيف

.. و٢٥ ألف جنيه تعويضا ماديًا من "حياة كريمة" للأسر المتضررة