بيلاروسيا: سنشارك في مشروع طريق الملاحة الشمالي عبر مياه روسيا المتجمدة

أعرب سفير بيلاروسيا لدى روسيا دميتري كروتوي عن اهتمام بلاده بالمشاركة في مشروع طريق الملاحة الشمالي عبر مياه روسيا المتجمدة بين المحيطين الأطلسي، والهادئ.

وقال الدبلوماسي البيلاروسي في تصريحات ذكرتها قناة روسيا اليوم "نحن بحاحة لممر الملاحة الشمالي والمسارات الجديدة، التي تشارك فيها روسيا. الآن يتم بناء أسطول من كاسحات الجليد ووضع الرئيس الروسي هدفا لنقل 140 مليون طن من البضائع عبر المسار. بالطبع، نريد المشاركة في هذا المشروع لأنه يقلل من وقت شحن بضائعنا إلى الشرق الأقصى والصين بمقدار النصف".

وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية على صادرات بيلاروس، أفاد الدبلوماسي بأن صادرات بيلاروس من أسمدة البوتاس والمنتجات النفطية ستتعافى هذا العام وذلك بعد إغلاق السوق الأوروبية أمام هذه المنتجات.