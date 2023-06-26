"الثعبان يبتلع الشمس" على مسرح 23 يوليو بالمحلة.. صور

انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، والذي يستمر حتى الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن عروض مسرح الطفل التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمحافظة الغربية.

تدور أحداث العرض حول العالم الافتراضي الذي يعيش به سكان العالم، وكيف تحولوا من بشر إلى مجموعة من الروبوتات، حيث أصبحت الآلات تسيطر على مجالات الحياة كافة، في ذات الوقت الذي يحاول فيه "أبوفيس" في تنفيذ خطته للسيطرة على العالم من خلال إطلاق فيروس خفي داخل لعبة.

يشارك في بطولة العمل كل من: سلمى كريم، وباترك نصر الله، وأحمد عبد السلام، ومهند سركيس، وعهد علي، وبسمة جمال، ودنيا ناجي، أغاني وأشعار مجدي الحمزاوي، وألحان حسام الشريف، وغناء بسنت شميس، وطارق أحمد، ديكور حسين راشد، واستعراضات خالد النموري، ومخرج منفذ عبد العزيز خفاجي، وأحمد عبد السلام، من تأليف هالة مصطفى، وإخراج إبراهيم الطنطاوي.

"الثعبان يبتلع الشمس" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.