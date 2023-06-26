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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ميادة الحناوي تهنئ الجمهور بعيد الأضحى بفيديو "يا ليلة العيد"

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي
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فى أحدث ظهور للنجمة الكبيرة ميادة الحناوى، هنأت الجمهور فى مصر والوطن العربى، بغنائها مقطع من أغنية "يا ليلة العيد"، لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وتم طرح الفيديو على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، وجميع  المواقع الاجتماعية،كمعايدة منها للجمهور والمتابعين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

أغنية "يا ليلة العيد" كلمات الشاعر أحمد رامى، والحان الموسيقار رياض السنباطى، ويقول مطلعها:..

يا ليلة العيد أنستينا ... وجددتي الأمل فينا
هلالك هل لعنينا ... فرحنا له وغنينا
وقلنا السعد حيجينا ... على قدومك يا ليلة العيد
جمعت الأنس ع الخلان ... ودار الكاس على الندمان
وغني الطير على الأغصان

 

ميادة الحناوى يا ليلة العيد ام كلثوم