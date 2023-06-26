محافظ أسوان يشهد القرعة العلنية لتسليم الدفعة الأولى للوحدات السكنية بمنطقة الصحابى

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار فعاليات إحتفال محافظة أسوان بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وفى أجواء احتفالية بحضور أعضاء القرعة العلنية لتسليم الدفعة الأولى لتسكين الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى، تم تسليم 21 وحدة سكنية.

وقد شهد الفعاليات الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وكذا القيادات التنفيذية، والمستفيدين من أهالى منطقة الصحابى.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية، أننا نجنى اليوم ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتجسد فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وهذا النموذج هو الذى نشهده اليوم بتسليم الوحدات السكنية بمشروع الصحابى، والتى جاءت بعد جهود متواصلة ومكثفة بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية بقيادة المهندس خالد صديق، والتابع لرئاسة مجلس الوزراء، وسط متابعة من معالى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وأوضح، أن مشروع الصحابى يضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين الذين سيقومون فيها، وتم إجراء القرعة عقب القيام بإجراءات التفاوض للراغبين فى الحصول على هذه الوحدات السكنية بالعمارات التى تم إنشاؤها بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

وأكد أشرف عطية، حرص المحافظة لتقديم تسهيلات كبيرة لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل، والتى من بينها إمكانية حصول المواطن على عدد 2 وحدة سكنية، وكذا رفع قيمة التعويضات المالية لتصل لثلاث أضعاف ما كانت عليه فى السابق، وأيضًا دفع الأقساط بنظام طويل الآجل تخفيفًا عن الأعباء المعيشية للمواطنين ليساهم كل ذلك فى إحداث نقلة حضارية لمنطقة الصحابى، وليتم تحويلها لتكون على غرار " حى الإسمرات " بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية، وأيضًا محاور مرورية جديدة، فضلًا عن المنشآت الخدمية المتعددة.

هذا فيما قدم عبادى محمد من أهالى منطقة الصحابى شكره وتقديره لمحافظ أسوان، وأجهزته المعاونة لما لمسوه من جدية فى تحقيق حلم طال إنتظاره لهم من خلال تقديم كافة التسهيلات الممكنة، وإنهاء كافة الإجراءات فى سهولة ويسر، لافتًا إلى أن مشروع تطوير منطقة الصحابى سيساهم فى تحقيق العديد من الأهداف والعوائد الإيجابية من أهمها الإرتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير الخدمات اللوجستية المتنوعة، وأيضًا الإجتماعية والثقافية والرياضية والطبية والصحية بالجودة العالية، علاوة على رفع كفاءة شبكات المرافق الموجودة لخدمة المنطقة بالكامل فى المراحل التالية.

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