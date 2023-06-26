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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برتوكول تعاون بين المعهد التكنولوجي العالي ومديرية الإسكان ترميم فرع مطروح

محافظ مطروح يشهد
محافظ مطروح يشهد توقيع بروتوكول التعاون
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شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، توقيع برتوكول تعاون بين المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، يمثله الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد، ومديرية الإسكان بالمحافظة يمثلها المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمطروح، لترميم وتجديد وصيانة مبنى فرع  المعهد بمطروح. 

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام فرج خليفة وكيل المعهد لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور سيد هارون جمعة المشرف على فرع المعهد بمطروح، والدكتور سيد محمد إبراهيم والدكتور محمد حمدى زكى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 يأتي ذلك في إطار تعاون المحافظة مع  إدارة المعهد في تحقيق الاستقرار لطلاب المعهد فرع مطروح والحفاظ على منشآت المعهد ورفع كفاءتها مع تنفيذ أعمال الحماية المدنية واستكمال خطط التطوير بالمعهد ليكون بالشكل اللائق  ويواكب جهود تطوير منظومة التعليم. 

وفى نهاية اللقاء وجه الدكتور جمال محمد هاشم خالص شكره وتقديره للواء خالد شعيب محافظ مطروح، والأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة مطروح لجهودهم ودعمهم للعملية التعليمية ولجهود المعهد التكنولوجي بالمحافظة. 

برتوكول تعاون بين المعهد التكنولوجي العالي ومديرية الإسكان ترميم فرع مطروح

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