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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"ديدان الأرض" رواية جديدة لـ محمد خضيري

غلاف الرواية
غلاف الرواية
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صدر حديثا رواية جديدة بعنوان "ديدان الأرض" للكاتب محمد خضيري نعمان، عن دار عامر للنشر والتوزيع، والتي ستشارك في معرض الإسكندرية للكتاب، المقام في الثاني عشر من يوليو المقبل، وسوف تشارك أيضا في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤.
وتدور أحداث الرواية حول مجموعة من الشباب الذين يحاربون السلبيات التي ضغط على المجتمع في الأونة الأخيرة، وأصبحت تلك السلبيات والتفاهات هي التجارة الرائجة، فيحاول هؤلاء الأصدقاء محاربة تلك السلبيات فيتعرضون للتهديد ويقعون في العديد من المشاكل، لأن من يفعلون السلبيات يرون أن هؤلاء يقفون حجر عثر أمامهم، فيحاولون التخلص منهم، وأصبحنا نغذي في السلبيات حتى أصبحت كديدان الأرض التى تأكل الأخضر واليابس.
وقد صدر للكاتب مجموعة من الأعمال الأدبية من بينها مجموعة قصصية بعنوان "أعجبني"، ورواية "سنوات الحرمان"، ورواية "نيران مستعمرة"، وغيرها من الأعمال الأدبية.

ديدان الأرض محمد خضيري رواية معرض الاسكندرية للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ الشباب