رئيس جامعة الزقازيق يسلم كراسى متحركة وأطراف صناعية للطلاب من ذوى الهمم

قام الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين بتسليم ٣ كرسى كهربائية متحركة، و ٩ أطراف صناعية، وذلك بمبنى رئاسة الجامعة ، بحضور أ.محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعدد من الطلاب ذوى الهمم وأسرهم، وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام بذوى الهمم.

وجاء ذلك برعاية د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة ، وتحت إشراف د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتنفيذ إدارة صندوق التكافل الاجتماعى الطلاب بالإدارة العامة لرعاية الطلاب من خلال لجنة طبية بكلية الطب البشرى تقوم بالكشف على الطلاب من ذوى الهمم لتحديد نوع الإعاقة ثم شراء الأجهزة التعويضية المناسبة لهم بأعلى كفاءة لتمكنهم من الإندماج خلال العملية التعليمية.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى على أن الدولة بجميع مؤسساتها تبذل جهود كبيرة لتأهيل وتمكين أبنائنا من ذوى الهمم من حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم، مشيرا سيادته إلى حرص الجامعة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوي الهمم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

كما وجه رئيس الجامعة التحية لأسر وأولياء أمور أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم، لما قدموه وما زالوا يقدمونه من رعاية لأبنائهم ، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير لأبنائنا من ذوي الهمم، داعياً إياهم إلى مواصلة جهدهم وعطائهم وكفاحهم.