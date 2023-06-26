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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس الجامعة والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية وذلك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة، صابر عبد القوى، وهاني خضر ، وعلاء جعفر أعضاء مجلس النواب.

وقدم رئيس جامعة المنوفية والوفد المرافق له ونواب البرلمان التهنئة لمحافظ المنوفية وشعب المحافظة العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك ،داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة بأكملها بالخير واليمن والبركات، مشيدين بجهود المحافظ الميدانية وبما يتم تحقيقه على أرض المنوفية من إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأعرب رئيس جامعة المنوفية عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية لدعمه الكامل وتعاونه المثمر مع الجامعة نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته البالغة بتلك الزيارة ومشيرا إلى أن الأعياد تعد فرصة جيدة لتقوية وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الناس جميعاً ، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدماً التهنئة لأهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

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