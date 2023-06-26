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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الصحة: 4 مصابين حتى الآن في عقار الإسكندرية المنهار

العقار المنهار
العقار المنهار
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أعلنت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، عن أن العقار المنهار المكون من  14 طابق بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول، أسفر حتى الآن عن إصابة 4 أشخاص.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار بمنطقة ميامي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الإسكندرية انهيار انهيار عقار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان