بمشاركة الأهلى.. جدة تستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن المدينة التي تستضيف بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية نهاية هذا العام.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، إنه تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميًا اليوم الإثنين، على استضافة مدينة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023.

وأضاف البيان، أنه جاء ذلك بعد زيارة رسمية، أجراها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إلى مدينة جدّة الأسبوع الماضي للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل من هذا العام.

وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أكد استعداد مدينة جدّة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية، في خطوة تعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة على مستوى استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

وأضاف المسحل: يعد قطاع الرياضة ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من قيادة هذا الوطن العظيم، حيث نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نموًا على مستوى العالم.

وأكد أن استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية، يجسّد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليًّا، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة، وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة.

وسيشارك النادي الأهلي في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي.

كما يشارك في مونديال الأندية أيضا كلا من مانشستر سيتي بطل دوري ابطال اوروبا واتحاد جدة السعودي بطل الدوري السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) - ليون المكسيكي (بطل الكونكاكاف).