مكتبة الاسكندرية تناقش "الهوية المصرية والفنون".. الخميس

تعقد مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان«الهوية المصرية والفنون.. التأثير بين التنوع والثبات»، في الثانية عشر ظهر الخميس المقبل، الموافق 6 يوليو 2023، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات.

يدير الندوة الدكتور رامي جلال، كاتب صحفى وأكاديمي وعضو مجلس الشيوخ.

قدم الدكتور رامي جلال الاستشارات السياسية والإعلامية لعدد من الحكومات والمؤسسات المصرية والأجنبية، ومثّل مصر في وفود رسمية في عدة فعاليات دولية، مثل: المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، لثلاثة أعوام متتالية، والقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي الإماراتية لدورتين.