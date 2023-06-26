بالفيديو.. أستاذ تخطيط عمراني: الدولة أعدت خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إنه وفقا لآخر إحصاء تم عام 2015 كان هناك حوالي 351 منطقة عشوائية داخل مصر، مشيرا إلى أنه كان يتركز الكثير منهم داخل نطاق إقليم القاهرة الكبرى والعديد من المدن المزدحمة.



وأضاف "حسانين" خلال حواره ببرنامج " هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر كان يمثل خطورة شديدة جدا، سواء كان على الحياة، أو على الصحة العامة أو حتي على الحالة النفسية، إضافة إلى العديد من المناطق الغير مخططة والتي يعاني منها السكان من العديد من المشاكل البيئية المختلفة.



وأشار إلى أن الدولة أعدت خطة شاملة لتطوير تلك المناطق ومحاولة إيجاد حلول لسكانها ليعيشون حياة آدمية.

ولفت إلى أن هناك بعض المناطق التي تم تطويرها بشكل كامل نظرا لوجود مشكلات عديدة كانت تستوجب تطويرها واستبدالها بإسكان مختلف مثل روضة السيدة زينب والفسطاط.



وأكد أنه في الماضي، كان المواطن ينتقل من هذه المناطق إلى مناطق أقل في المستوى، لكن في الفترة الأخيرة كان هناك اختلاف كلي في التعامل مع هذه المناطق، وبالتالي، فقد جرى تغيير الأوضاع العمرانية لهذه المناطق من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

