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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مناظرة النيابة لجثة عامل لقى مصرعه علي يد عاطل في المرج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة عامل لقي مصرعه علي يد عاطل بسبب خلافات بينهما في منطقة المرج انه توفي نتيجة اصابته بطلق ناري من الامام احدث فتحة دخول بالصدر احدثت تهتكات ونزيف داخليا حادا ادي إلي الوفاة في الحال. 

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثرًا بإصابته برش خرطوش بالجسم.

وبالانتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها اتصال هاتفي من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثرًا بإصابته المنوه عنها ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بأنه وراء إرتكاب الواقعة وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح نارى كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مناظرة النيابة لجثة عامل لقي مصرعه علي يد عاطل في المرج جثة