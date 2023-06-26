القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقـوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هــ جاء فيها :-

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بإسم رجال القوات المسلحة وبأسمى وأعظم آيات التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى جل وعلا أن يُعيده على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بكل الخير واليمن والبركات .

ومع حلول هذه المناسبة الإيمانية الكريمة ، التى تتجلى فيها أعظم صور التضحية والفداء فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون إستعدادهم الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسئوليات المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية والدفاع عن قدسية أراضيها ، متمسكين بالمبادئ والقيم التى تحفظ أمتنا المصرية قوية رائدة تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة .

حفظكم الله وأيد خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما أصدر الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .