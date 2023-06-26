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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق: البلاد مقبلة على حملة بناء وإعمار

رئيس ائتلاف دولة
رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي
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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، خلال لقائه السفير الروسي ايلبروس كوتراشيف، أن العراق مقبل على حملة بناء وإعمار.

وذكر بيان لرئيس الائتلاف نشرته وكالة الأنباء العراقية أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية ايلبروس كوتراشيف، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد والمنطقة، فضلا عن تداعيات أزمة مجموعة فاجنر الذي انتهت وكذلك الحرب في اوكرانيا واهمية استخدام لغة الحوار في إنهاء الحرب".

بين رئيس ائتلاف دولة القانون، دعمه لاستقرار الأوضاع في روسيا وبسط الأمن فيها، مؤكدا أهمية مواصلة العمل والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن "العراق يعيش حالة استقرار سياسي وامني وهو مقبل على حملة بناء واعمار واعادة تأهيل كل المرافق الخدمية". 

بدوره، جدد السفير الروسي رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، داعيا إلى إيجاد اليات للتعاون في حسم الديون الروسية المترتبة على العراق.

رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي العراق