«سيد الوقت وكل وقت».. كتاب جديد لإبراهيم عبد المجيد

صدر حديثًا للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، كتاب جديد بعنوان "سيد الوقت وكل وقت"، عن منشورات إبييدي للنشر والتوزيع.

في هذا الكتاب ستجد نفسك في رحلة روحية وعقلية مع أفكار وإبداع وقضايا فكرية وإنسانية، يقطعها الكاتب الذي عاصر البلاد في فرحها ومحنتها، ورأى أجيالًا من المفكرين والكُتَّاب والفنانين تركوا في فضاء الوطن رايات من الجمال، بما كتبوه وأبدعوه في الرواية، والفن التشكيلي، والسينما، والمسرح، والصحافة وغيرها.

هؤلاء الذين عاشوا مؤمنين بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة رغم ما واجهوه من آلام، هؤلاء الذين يجعلونك مغامرًا في الفن والفكر والرأي، رحلة الكاتب مع الفكر والفن، فهي تتأنى في الفهم والبحث، وتكشف لك كثيرًا مما قد يغيب عنك.

إبراهيم عبد المجيد كاتب وروائي، له أعمال كثيرة، فقد أبدع أكثر من عشرين رواية، فضلًا عن القصص القصيرة والدراسات.

ومن أعماله: "ثلاثية الإسكندرية"، و"ثلاثية الهروب من الذاكرة"، و"العابرة"، و"السايكلوب"، و"حامل الصحف القديمة"، و"الصياد واليمام"، و"البلدة الأخرى"، وله أيضًا كتب فكرية مثل "ما وراء الخراب"، إلى جانب ترجمات مثل "رسائل من مصر" للوسي دوف جوردون، وكثير من الكتب التي جمعت بعض دراساته ومقالاته.

عبد المجيد لم يبتعد عن حياتنا وقضايانا طوال حياته، عرفتْ رواياتُه وقصصُه طريقها للترجمة، وبعضها للسينما والتليفزيون، وحصل على جوائز عديدة، كان آخرها جائزة النيل في الآداب عام 2022.