فيديو.. بشري تطرح ديو "سلام عليكم" مع “ Azzamchik”

طرحت الفنانة بشرى أغنية جديدة بعنوان "سلام عليكم" على طريقة الديو مع المطرب "Azzamchik "، عزام شيك، برؤية موسيقية بتوقيع الموسيقار إسلام صبري.

بشرى طرحت مؤخرا أغنية "رنة الخلخال" من ألبومها الجديد " في حتة تالتة" وأغنية "رنة الخلخال" من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، وتعد الأغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح "الليل و ٣٦٩ و أنا مشكلة" خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، بدأت بشرى منذ أيام تصوير أول مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" ومن المقرر أن تستكمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

وتوشك بشرى على الانتهاء من تصوير فيلم "أولاد حريم كريم" ويشارك في بطولته مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة “انتلجنت”.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

https://youtu.be/z43rNRRnfW8