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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تقارير: النصر السعودي يخطف نجم إنتر ميلان من برشلونة

مارسيلو بروزوفيتش
مارسيلو بروزوفيتش
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي النصر السعودي نجح في التوصل لاتفاق مع أحد نجوم نادي إنتر ميلان للانتقال إلى العالمي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير أن نادي برشلونة الإسباني عرض على إنتر ميلان التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لتعزيز مركز خط الوسط البلوجرانا.

وأشارت إلى أن النصر قدم عرضا إلى إنتر يتضمن ضم اللاعب الكرواتي مقابل 23 مليون يورو، مؤكدة أن النادي الإيطالي وافق من حيث المبدأ على العرض.

وأكدت أن النصر قطع الطريق على برشلونة بعدما خصص راتبا خياليا لبروزوفيتش يتضمن حصوله على 20 مليون يورو سنويا، وسيوقع العقد لمدة ثلاثة مواسم.

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