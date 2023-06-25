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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقرر "الأسرة والتماسك المجتمعي" بالحوار الوطني: العنف الأسري في الأساس اضطراب نفسي

الدكتورة نسرين البغدادي
الدكتورة نسرين البغدادي
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قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن العنف الأسري يشمل العنف ضد المرأة وضد الرجل وضد الأطفال وضد الكبار، والحوار الوطني اتفق على ضرورة التوعية بمخاطر الأمراض النفسية لأن العنف في الأساس اضطراب نفسي، واللجوء للمختص ليس وصمة.

وأضافت خلال استضافتها مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من المؤسسات التي تساهم في مكافحة العنف الأسري، من المدرسة للأندية والإعلام، إضافة لتنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج، لأن أغلب حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى نتيجة عدم وجود لغة ود بين الزوجين.

وشددت على ضرورة توسيع مفهوم العنف حتى يشمل الإيذاء البدني والإيذاء النفسي، حتى يخرج القانون الجديد الخاص بالعنف شاملا كل الأشكال، لأن الإيذاء النفسي لا يقل ضررا عن الإيذاء الجسدي.

الدكتورة نسرين البغدادى مقرر الأسرة بالحوار الوطنى العنف الأسري العنف ضد المرأة