أمم إفريقيا للشباب.. ميكالي يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مواجهة النيجر

حرص البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي علي الاجتماع مع لاعبي الفراعنة قبل انطلاق مباراة المنتخب امام نظيره منتخب النيجر، في أولي جولات بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

وشدد البرازيلي علي استغلال الفرص السهلة لأنها لا تتكرر مرة اخري، مشددا على إحراز هدف مبكر يريح الفراعنة في المباراة.

أعلن ميكالي تشكيل المنتخب استعدادا لمواجهة نظيره النيجر، كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد عاطف.

الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل.