إعدام أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة بالشيخ زويد

أطلقت مديرية الصحة بشمال سيناء حملة صحية لمتابعة ومراقبة صلاحية السلع الغذائية باسواق مدينة الشيخ زويد، وذلك استمرارا لجهود القطاع الصحي وفريق مراقبة الأغذية بالإدارة في الحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بالمديرية، وتحت اشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

وعلى مدار يومين قام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة بالمرور على محلات السلع الغذائية بالشيخ زويد لمتابعة تاريخ انتهاء الصلاحية، وكيفية تخزين السلع الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للبقالين وجري تحرير ٤ محاضر شهادة صحية، وتحرير ٣ قرارات إعدام للمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات والإستهلاك.



ضم فريق العمل كل من أحمد عوض وعدلي سلمي ومحمود سليمان وأحمد محمد سلامة وعبد الرحمن سليمان وسلامه ابنيه.