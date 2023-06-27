احذر الدهون في عيد الأضحي المبارك.. قطعة لحم واحدة تكفي

يحرص الكثير من المصريين في أول أيام عيد الأضحى المبارك على تناول اللحوم والفتة والرقاق بجميع أنواعها ، وعلى رأسها الضاني والبتلو والبقري والكندوز وغيرها من مقاطع لحوم الذبيحة ، والتي قد تسبب في بعض الخطورة، إذ أفرط البعض في تناولها، بالإضافة إلى اضطرابات الجهاز الهضمي والصحة العامة للجسم، وهي جميعها أمراض قد يتسبب فيها الإفراط في تناولها بعواقب وخيمة .

وتوضح الدكتورة مروة شعير باحث أول بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن عادات و طقوس المصريين في تناول اللحوم في أيام عيد الأضحى المبارك والعادات الغذائية الخاطئة والمحافظة على الوزن الطبيعي والإرشادات الغذائية الصحية التي يجب إتباعها:

وأشارت شعير في تصريح خاص "البوابة "، أنه يجب علينا الحفاظ على الوزن وتجنب زيادته واستعادة الرشاقة أولا سنتبع يوم الوقفة نظام الدايت المعتاد ، أما ابتداء من أول وثاني أيام العيد فسيكون الإفطار عبارة عن مشروب دافئ وثمرتي فواكه كالتفاح أو الكمثري أو البرتقال الصيفي ويمكن تناول كوب لبن رايب أو زبادي محلي بملعقة عسل نحل أو شريحة جبنة بيضاء بدون ملح ومعها خيار وربع كوب مكعبات بطيخ، أما الغذاء الساعة ٢ ظهرا وسيكون عبارة عن وجبة مفتوحة لمدة ساعة كاملة، وأثناء هذه الساعة نحرص على تناول الطعام بتمهل في مدة ساعة إلا ربع، أما الربع ساعة المتبقية فستخصص للحلو والذي يمكن أن يكون أيس كريم أو سلطة فاكهة أو قطعة حلوى، بعد ذلك صيام ٥ ساعات متواصلة بدون نوم مسموح بشرب ماء كثير ومشروبات بدون سكر وبعد ذلك وجبة العشاء الساعة الثامنة تقريبا وهي ساعة أيضا مفتوحة ولكن بدون حلوى.

أما اليوم الثاني ستكون الوجبة المفتوحة هي وجبة الغداء فقط أما الافطار والعشاء دايت.

ونعود ابتداء من اليوم الثالث للنظام الغذائي المعتاد( الدايت) ، وبإمكاننا في أيام الدايت ان نتمتع بوجبات العيد الشهية ايضا كفتة الدجاج او اللحوم المشوية بدون دهون او شرائح من اللحم البارد أو الاستيك المشوي او طواجن الخضار بمكعبات اللحم او الدجاج ويقدم معها سلطات الخضار المشوي أو السوتيه وشوربة الخضار أو البصل منزوعة الدسم ، ويراعي أيضا ابتداء من اليوم الثالث للعيد ، تجنب الكربوهيدرات في كل الوجبات لمده يومين أو ثلاثة على الأقل، ويراعي ممارسة رياضة المشي أو الزومبا والأيروبيكس في المنزل.

وتنصح دكتورة مروة أن هناك مجموعة من المشروبات تقلل من امتصاص الدهون كعصائر الحمضيات والقهوة الخضراء والقرفة.

ويراعى تجنب المخللات والجبن والأسماك المملحة لأنها تعمل على احتباس الماء والتسبب في ما يسمى بالسمنة المائية وأيضا الفواكه ذات النواة الحجرية لأنها تزيد من معدل اليوريك أسيد بالدم وأيضا تسبب احتباس الماء.

أما بالنسبة للشوى فيراعي اختيار اللحم قليل الدهن وإزالة قطع الدهن قدر الإمكان لأجل أمرين الأول تقليل تناول الشحوم والثاني تقليل احتمال تكون المواد والغازات الضارة بفعل حرق الفحم للدهون عند سقوطه عليها.



- تقطيع اللحم قطعا صغيرة قدر الإمكان لكى ينضج بسرعة لتقليل مدة تعرضه لحرارة الفحم أثناء الشواء ولتمكين التوابل وغيرها من التغلغل فيها والتفاعل معها.



- تتبيل اللحم بالخل أو الليمون يقلل كثيرا من فرصة تفحمه أثناء الشواء ويعمل على تليين الأنسجة وسهولة التسوية وقلت وقت تعرض اللحوم للفحم.



- بفضل استخدام الحطب أو الفحم النباتي وتجنب الفحم الصناعي الحجري وذلك لعدة أسباب منها أن الحطب بالذات تصدرعنه دخانه مواد طبيعية مضادة للأكسدة.



وهناك عدة شروط لتجنب أضرار الشواء على الفحم.



-التأكد من اشتعال كامل للفحم قبل وضع اللحوم والتأكد من خلوه من الأبخرة والمواد السامة في بدايته خاصة مع تحوله للون المتوهج.



-استعمال شوايات ذات الجوانب حيث يوضع الفحم في الجوانب ويوضع اللحوم في المنتصف أو الجانب الأخر مما يقلل من أضرار الفحم والمواد المنبعثة.



-التقليل من الدهون في المشويات والتأكد من إزالتها ومنع تساقطها على الفحم.



- نزع الدهون او الجلد بعد عمليه الشواء فهو صحى أكثر.



-لا تغلق الغطاء فوق الشواء هذا يزيد درجة تلامس المواد التي يحتمل أن تسبب السرطان مع اللحم.



- وضع اللحوم على أبعد مسافة ممكنة من الفحم بحيث تضمن تمام الشوى.



- وضع مجموعة من الخضروات الملونة مع اللحوم المشوية كالبقدونس والجزر الأصفر والفلفل الأخضر والطماطم فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الشوارد المسببة للسرطان.



- استخدام الفحم في الشوى مرة واحدة أو اثنتين على الأكثر.

وتوضح دكتورة شعير أنه "يرتبط عيد الأضحى بالعديد من العادات الغذائية الخاطئة ولذلك نقدم لكم اليوم مجموعه من الارشادات الغذائية والصحية الهامة التي يجب الحرص على اتباعها ليكون عيد أضحى صحي وأمن :

1-يجب إعداد الجسم قبل العيد بأسبوع على الأقل بعدم تناول اللحوم الحمراء والتركيز فقط على تناول الحبوب الكاملة كالشوفان والأرز الأسمر والخضار والفاكهة ولو اضطررنا لأكل اللحوم فعلينا التركيز على لحوم الطيور والأسماك والتونة التي تحتوي على الاوميجا3 و التي تنقي الدم من الدهون الضارة.

2- عند التخطيط لشراء لحوم العيد يجب تطبيق مبدأ ترشيد الاستهلاك والتخطيط مسبقا للأطباق المقدمة للأسرة في أيام العيد حسب عدد الأفراد لتجنب شراء كميات زائدة.

3-تجنب تناول اللحوم خلال العيد في وجبة الإفطار، حيث تكون المعدة غير مؤهلة لهضم اللحوم، التي تحتاج وقت طويل في الهضم، ومن الأفضل تناول وجبة خفيفة في الإفطار، ثم تناول البروتين في وجبة الغداء، والتي يُفضل أن تكون من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، بهدف إعطاء المعدة وقتا أطول حتى ميعاد النوم، لأن البروتين الحيواني يحتاج وقتا أطول في هضمه.

4- ويعتبر اللحم الضأن هو الأسهل هضمًا بين اللحوم، إلا أنه الأعلى في معدلات الكوليسترول، ويحتوي على دهون خفية، ومن ثم يفضل تناول لحومها مسلوقة حتى تذوب معظم الدهون الموجود خلال عملية السلق، أو طهيها من خلال الشواء، والأفضل تتبيلها و طهيها في الفرن ثم شويها حتى يسهل إذابة الدهون الصلبة التي لا تذوب في الجسم بسهولة، ومن ثم يسهل التخلص منها من خلال عملية الإخراج، بينما لحم البتلو الأفضل على الإطلاق بين اللحوم، لأنه الأسهل هضمًا والأقل دهونًا بين اللحوم، ويجب الحذر من تناول كميات كبيره من الكبد والمخ والتي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ويجب التقليل من تناول الكلاوي والاعضاء الداخلية التي ترفع معدلات اليوريك أسيد الذي يؤدي إلى الإصابة بالنقرس، وكذلك الحلويات التي لها تأثيرات ضارة جدًا.

5-يعتبر طبق الفتة من الأطباق الرئيسة في عيد الاضحى فيفضل ان يتم استبدال الأرز الأبيض الذى يدخل كمكون اساسي فيه بالأرز الأسمر البني لاحتوائه على نسبة من قشرة الأرز الخارجية وهذه القشرة تحتوى على نسبة من الألياف الخشنة التي تنظف جدار الجهاز الهضمي من أي سموم وتساعد على هضم الطعام, وكذلك يفضل تناول الخبز البلدي الأسمر بدلا من الخبز الأبيض لاحتوائه على نسبه عالية من الرده او النخالة والتي تعطي احساس بالشبع وتمنع حدوث سوء الهضم والامساك.

6-يفضل تناول الكبدة مع العيش الابيض أو الأرز بدلا من العيش البلدي لأن الفيتات الموجودة في مكونات العيش البلدي تقلل من الاستفادة من كفاءة الحديد الموجود بالكبدة, ومن الضروري في كل وجبه تناول طبق سلطه يحتوي على نسبه عالية من الخضروات الغنية بالألياف والمواد المضادة للأكسدة مثل الخس والطماطم والجرجير والبقدونس والفلفل الالوان والخيار وزيت الزيتون وتقليل الملح والخل وتعويضه بعصير الليمون والزعتر واضافة بعض القطع من فصوص الثوم لما له من تأثير هائل كخافض للكوليسترول ومطهر معوي.

7- يفضل تقديم بعض انواع الخضروات المشوية او المطهية على البخار والمضاف اليها بعض قطرات زيت الزيتون بجانب اللحوم كالكوسا والجزر والبطاطس والخرشوف فكلها ايضا مصادر غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تنقي الجسم من السموم وتعطي الإحساس بالشبع وتحمي من الإصابة بعسر الهضم والامساك وتقلل من الكوليسترول.

8- يراعي تجنب الحلويات الشرقية بين الوجبات لاحتوائها على نسبه عالية من الدهون الضارة تتراكم في الجسم مع الدهون الموجودة باللحوم وتتسبب في اضرار بالغه بالجسم واستبدالها بالفواكه الطبيعية الغنية بالألياف. وكذلك تجنب شرب المياه الغازية واستبدالها بالمشروبات وا لعصائر الطبيعية. ويفضل الحرص على تناول البقدونس المغلي.

احذر حساسية اللحوم في العيد

يوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة

أن حساسية اللحوم غير شائعة، لكن لوحظ زيادة الحالات في السنوات القليلة الماضية.

3% من الأطفال لديهم حساسية ضد لحوم الأبقار وتتحسن بتقدم العمر.

20% من مرضى حساسية لبن البقر لديهم هذا النوع من حساسية اللحوم.

93% من مرضى حساسية لحوم الأبقار لديهم حساسية ضد ألبان الأبقار أيضاً.

وتشترك حساسية لحوم الأبقار مع حساسية الجيلاتين.

ربما تشترك حساسية لحوم الأبقار مع حساسية الصوف وأحيانا مع حساسية للدغات نوع من القراد يتواجد فى وسط وجنوب أمريكا يتغذى على دماء الثدييات ويتواجد على جلود القطط والكلاب وعند لدغه جلد الإنسان يسبب حساسية لمادة كربوهيدراتيه تسبب حساسية مشتركه مع اللحوم الحمراء.

اللحوم ليست كلها بروتينات فهى تحتوى علي جزيئات من الكربوهيدرات.

حيث تظهر الأعراض بعد تناول اللحوم بحوالى أربع إلى ثماني ساعات.



وعن أعراض حساسية اللحوم :

١-حساسية جلدية فى صورة حكة أو تورم أو إكزيما

٢-حساسية تنفسية فى صورة ضيق النفس والسعال وزيادة فى حدة ومعدلات أزمات الربو

٣-حساسية مفرطة قد تهدد الحياة

٤-اضطراب في الجهاز الهضمي مثل الإسهال

٥-انسداد أو سيلان الأنف

٦- العطس

٧- الصداع

٨-انخفاض ضغط الدم

حساسية الصوف:

تنشأ بسب

1. الاحتكاك بخروف عيد الأضحى

2. اللمس

3. الاستنشاق

4. مربى الخراف والقصابون

5. تناول لحوم الخراف

6. تلوث هواء المنازل بالصوف.

7. تصنيع الصوف.

8. استخدامات الملابس المصنوعة من الصوف

9. النوم على فراء الصوف ، البعض يفضلها كفراش للأسرة للأطفال خاصة الرضع !

10. الاستخدامات المتعددة للفراء الطبي

حساسيات متعددة

· ربما يسبب الصوف حساسية الجلد أو الأنف أو العين أو الصدر بصورة منفردة أو ثنائية أو شاملة .

· لوحظ أن الصوف يزيد من التحسس لحشرة الفراش و كذلك القطط عشرة مرات حيث تعلق به جزيئات هذه الحيوانات ، أى تصبح الحساسية متعددة الأسباب بسبب الصوف.

يتكون الصوف من خليط من الشمع والأحماض الدهنية والكحوليات، وأغلب حساسية الصوف هى للكحوليات الموجودة به.

الممنوعون من تناول اللحوم الحمراء :

١-مرضى النقرس

٢-مرضى حساسية اللحوم

الفئات التى تنصح بالإقلال من اللحوم الحمراء:

١-مرض القلب والأوعية الدموية

٢-مرضى زيادة الكوليسترول والدهون

٣-البدناء.

العلاج

يحب البعد عن تناول اللحوم الحمراء.

حساسية اللحوم

قد تكون متعددة ضد أي نوع من لحوم الثدييات مثل لحم البقر والضأن ولحم والماعز.

علاج أعراض الحساسية حسب طبيعة الأعراض.تناول الأسماك والطيور والبقول مثل الفاصوليا والعدس والفول كبديل للحوم.

المحافظة علي الجهاز الهضمي والكبدعند تناول لحوم العيد

ينصح الدكتور محمد عز العرب أستاذ الباطنة والكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد في حديثه ل "البوابة "

أن الأضحية شعيرة من شعائر الله وهي سنة مؤكدة وعادة جميلة تؤلف القلوب بين المسلمين بعضهم البعض

ويجب علي الإنسان اتباع القواعد الصحية والهامة عند تناول اللحوم و لتجنب والوقاية من الأمراض عموما، وأيضا البروتين الحيواني مصدر هام وحيوي للإنسان

فالشخص العادي يجب أن يتناول اللحوم بنسب معتدله والابتعاد عن الدهون بقدر المستطاع حتي لايضر وتؤدي عادة الي زيادة نسبة حمض اليوريك أسيد وتأثير علي وظائف الكلي نسبيا ، أيضا زيادة نسبة الكوليسترول بالدم خاصة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية

ويؤكد الدكتور عز العرب أن هناك مرضي يجب الحذر والحرص عند تناولهم للحوم والاقلال منها بجميع أنواعها علي قدر المستطاع خاصة مرضي القلب وتصلب الشرايين وأصحاب مشاكل في الدورة الدموية والمخية

وارتفاع ضغط الدم ومرضي الكلي وارتفاع حمض اليوريك ومرض النقرس وتدهور في الكبد وتليف الكبد الغير متكافئ .

والحرص عند تناول اللحوم ألاتزيد عن 60جرام كقطعة واحدة فقط ، ويفضل عدم أكل اللحوم ثلاث أيام متتالية، ويفضل تناول اللحوم المسلوقة والمشوية فقط والابتعاد عن درجة لون السواد في اللحم المشوي والا يتساقط اللحم علي الفحم ، لأنه ينتج عنه مواد حلقية ضارة بالجسم .

وينصح الدكتور محمد عز العرب

يجب تناول طبق السلطة الخضراء لأنه يقلل من مخاطر الدهون في اللحوم وأن تحتوي علي البقدونس والكرفس والبروكلي والخس والجرجير بالإضافة الي مكوناتها الأساسية من الخيار و البصل وفلفل الألوان والطماطم والليمون.

وتناول بعض الأطعمة تقلل من مخاطر الدهون وخاصة التي تحتوي علي أوميجا 3

مثل الأسماك مثل السردين والماكريل وزيت الزيتون ومشروبات الشاي الأخضر والحلبة والنيسون حيث يساعد علي مشاكل الهضم في العيد .

ويفضل عند خروج اللحوم من التجميد واستخدامها في الطهي لابد من تركها مدة علي الأقل ساعتين للتخلص من بعض المواد الضارة في اللحوم أثناء التبريد .

ويجب على مرض الكبد خاصة التليف الغير متكافئ ومرضي الاعتلال الدماغي ، الاقلال من اللحوم قدر الإمكان والابتعاد عن السمين والضاني والدهون المشبعة .

وبشكل عام الأشخاص فوق الخمسين سنه وأصحاب أمراض السمنه والبدانة وأصحاب تاربخ المرض الوراثي العائلي لأمراض القلب والشرايين يجب تقطيع اللحوم قطع صغيرة لاتحتوي علي أي دهون أو جلد .

ويواصل دكتور عز العرب حديثه : عن أضرار اللحوم علي الجهاز الهضمي قائلا :الاكثارمن تناول اللحوم وما صاحبها من فته أو رقاق يسبب تلبك معوي وتخمه خاصة مرض الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وأمراض القولون العصبي والانتفاخ حيث يؤدي الي عدم انتظام الحركية مع وجود اسهال ومغص وخصوصا اذاكانت لحوم دهنية وهناك أيضا أمراض التهاب المرارة الحصويةأو غير حصوية تؤثر علي كفاءة المرارة في إفراز السائل المراري وتسبب التهابات حصوية أو مغص مراري لو زادت كمية الدهون .

أما عن تقرح المعدة أو التهاب في جدار المعدة مع الكم الزائد من اللحوم يكون ضغط كبير علي الغشاء المخاطي للمعدة ويجب تقسيم اللحوم قطع صغيرة ومضغ الأكل جيدا ، وطريقه الطهي بطريقة صحية مسلوق أو مشوي فقط، البعد عن التحمير والقلي والسمنه والزيوت النباتية المهدرجة.

الحفاظ علي صحة الكلي والمسالك ضروري جدا في عيد اللحمة

يقول الدكتور وسيم السيسي أستاذ الكلي والمسالك البولية ، في حديثة" البوابة نيوز" عن الممنوع والمسوح لمرضي الكلي للحفاظ علي صحتك في عيد الأضحي ، والأعداء الرئيسية للكلي وعندما تفقد وظائفها تتعرض لمرض الفشل الكلوي أو الغسيل الكلوي،فنضطر لعلاجها بغسيل الكلي ثلاث مرات في الأسبوع ، والحفاظ علي الكليتين مهم جدا ونوضح أن أعداء الكلي ثلاثة أمراض: ضغط الدم العالي ، مرض السكر، الالتهابات المزمنة ، وعند قصور وظائف الكلي ، يجب اتباع نظام غذائي في أكل البروتين من أصل حيواني تحديدا مثل اللحوم أو الفراخ أو البط أو الأوز أو البروتين النباتي من البقوليات كالعدس والفول والفاصوليا واللوبيا.

وأن النظام الغذائي لمن يعاني من أمراض الكلى يجب أن يكون متوازنا ومتنوعا، ولذا عليهم تناولوا من 5إلي 6 وجبات علي مدار اليوم، وتكون غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.



وأن التغذية الجيدة لها دور كبير في تقليل فرص تعرض مرضي الكلي للخطر، كزيادة فرص الإصابة بمرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، اضرابات في استقلاب الفسفور والكالسيوم.

ولذا ينصح الدكتور السيسي، مرضي الكلي علي تناول البروتين بنسب قليلة ويكون مسلوق ، ومنتجات الحليب خالية الدسم، وأيضا من الضروري تقليل استهلاك الملح والأطعمة الغنية به، كالمخللات واللحوم المصنعة.

وأضاف دكتور وسيم ، أنه من الضروري علي مريض الكلي حساب السعرات الحرارية التي يتناولها علي مدار اليوم، وفي نفس الوقت من الضروري تناول كميات قليلة من الطعام ولكن لعدة مرات علي مدار اليوم، أي من 5 إلي 6 وجبات، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات كالبطاطس والجزر والكوسا والبنجر، والتفاح والكمثري.

مع توخي الحذر والبعد عن تناول الأطعمة المسببة للانتفاخات كالبقوليات، وأيضا تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والأطعمة الغنية بالفوسفات لأنها تزيد من فرص تعرض مرضي الكلي لمشاكل في القلب والأوعية الدموية، ومنها الأجبان الصلبة والكبد والكلي والسردين والمكسرات وصفار البيض، والمشروبات الغازية .

واختتم حديثه ، أن التغذية المفيدة الجيدة لها دور كبير في تقليل فرص تعرض مرضي الكلي للخطر، كزيادة فرص الإصابة بمرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، اضرابات في استقلاب الفسفور والكالسيوم.

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