«جبهة الوعى والحس السليم» (2).. مقترحات السلام حول الصراع فى أوكرانيا ظهرت فى المجتمع المدنى وبين بعض السياسيين الأوروبيين

الأحد 25/يونيو/2023 - 05:41 م

نواب يتهمون أوروبا بالخضوع لواشنطن.. ويطالبون باحتواء موسكو: «جزء من قارتنا»

نشرت «البوابة» فى عددها الأسبوعى، الإثنين الماضى، الجزء الأول من حصيلة إحدى الندوات التى نظمتها فى إيطاليا هيئة Polis Etica، التى أطلقت مبادرة للحوار ضمن محاولات السعى نحو السلام، وننشر فى هذا العدد الجزء الثانى والأخير.. وكان موقع «لو ديالوج» قد نشر الندوة على موقعه بالفرنسية.

توقفنا عند حديث النائب السابق فيتو كومينسينى أن الصراع فى أوكرانيا كان فى الواقع «مرغوبًا» من قبل الدول الأخرى وليس فقط من قبل روسيا، التى رأت فى روسيا ما بعد الماركسية اللينينية الصاعدة بوتين وريثًا تاريخيًا ثقافيًا للشرق.

ومضى كومينسينى يقول إن نفاق تعريف «النازيين» على وجه التحديد أولئك الذين حاربوا وصدوا وهزموا فى عام ١٩٤٥، والذين ما زالوا يفعلون ذلك حتى اليوم، على عكس بقية الغرب، هو نفاق ومثير للفضول، بل ويذكر كيف أن دول الناتو «نازع» الصرب اليوغسلافيين فى السنوات ١٩٩٣-١٩٩٩ لتدمير السيادة الصربية واليوغوسلافية وبناء قاعدة أمريكية - فى مافيا كوسوفو، بعد إعادة تأهيل أسوأ القوميين الكرواتيين - البوسنيون الألبان لكن الورثة الحقيقيين غير المقيدين (مثل الموالين لحلف شمال الأطلسي) القوميون الأوكرانيون فى آزوف والمعجبون بالمعاون النازى ستيبان بانديرا فى أوكرانيا اليوم) من قوات المحور خلال الحرب العالمية الثانية.

لقد تم سحق محاولات الحكومة الأولى للسيد كونتى (حزب ٥ نجوم) لجعل إيطاليا الوسيط فى الصراع الأوكرانى، بكل منطق الأطلسى، فى مهدها. من الصعب تقديم استعادة دور الوسيط، لكن الأمر يستحق المحاولة، وإيطاليا هى منصة المبادرة.

أخيرًا، يشير كومينسينى إلى أنه إذا كانت الحجة المقدمة إلى الرأى العام الأوروبى لتبرير إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات ضد موسكو هى أن هذا سيجعل من الممكن إنهاء الحرب بشكل أسرع وإضعاف روسيا، فهذا يعنى أن العكس قد حدث فى الواقع، كما يثبت رعب هذه الحرب الطويلة كل يوم..كان من الأفضل إبعاد روسيا عن الصين بربطها بالغرب بدلًا من توحيد هاتين القوتين عن طريق احتواء موسكو.

أما بالنسبة له، فقد أعلن عضو البرلمان الأوروبى، سيرجيو بيرلاتو، فى بداية مداخلته: «لطالما كنت مقتنعًا بأنه يجب القيام بكل شيء للسماح لروسيا بدخول أوروبا، بدلًا من معارضتها وإجبارها على أن ينتهى بها الأمر فى أحضان الصين. سيكون نجاحًا جيوسياسيًا، لكننا سنحل أيضًا مشاكل إمدادات الطاقة، وسيكون لدينا على الأقل شريك تجارى فعال.

الصراع الروسى الأوكرانى، الذى ولد فى عام ٢٠١٤، وليس فى عام ٢٠٢٢، والذى أسفر عن آلاف الضحايا الأبرياء، سمحت به الحكومة الأوكرانية المطلقة التى تم تأسيسها بانقلاب أرادته الولايات المتحدة، وهذا ليس الخيار الحقيقى لـ أوروبا، بل أوروبا التى أصبحت ممسحة الباب للولايات المتحدة».

الكلمات قوية، ويواصل النائب:» الموقف الذى تتخذه أوروبا اليوم ليس قصر نظر فحسب، بل هو موقف ماسوشى، لأنه كذلك من مصلحة أوروبا أن تفرض السلام على القارة الأوروبية.. طبعا ليس فى مصلحة الأمريكيين.. بصراحة، العدو الحقيقى لروسيا ليس أوكرانيا، ولكن بالتأكيد الناتو الذى أثر على كل الدول الأوروبية. لذلك يجب أن نسعى إلى السلام بأى ثمن!».

أخيرًا، أعطت فرانشيسكا دوناتو، عضو البرلمان الأوروبى، دفعة حقيقية للمناقشة، مع تحليل مفصل وواقعى للغاية لصعوبات الاستجابة لنظام تدخلى للغاية وموحد الآن.. لكنها ترى الأمل على وجه التحديد فى مراقبة الرأى العام الأمريكى الذى يمكن أن يؤثر على مستأجر البيت الأبيض، من خلال إحضاره على سبيل المثال.

فى ضوء الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر ٢٠٢٤، لمراعاة الاحتجاجات المتزايدة ضد الدعم لأوكرانيا، الأمر الذى من شأنه أن يتعارض مع مواقف الدول الأوروبية نفسها التى تمسكت بها فى G٧ الأخيرة فى هيروشيما والتى كانت جميعها تتماشى مع الخط السابق ضد روسيا والصين بطريقة أكثر راديكالية من الولايات المتحدة.

وهكذا حذر دوناتو من أن الخط السياسى الأمريكى ليس فى حجر وأنه إذا لم يكن القادة الأوروبيون أكثر حرصًا و«أقل ملكية من الملك»، فسوف ينتهى بهم الأمر بقنبلة فى أيديهم عندما ينتهى السيد بايدن، حتى لا يخسر الانتخابات، بدعم أسفل...، فجأة يلعب دور «المسالم».

علاوة على ذلك، فلقد قام السيد إم دوناتو بتعريف السيدة فون دير لاين على أنها المثال الكلاسيكى لـ«السجادة» المستلقية أمام الولايات المتحدة ووصف المجموعات البرلمانية الأوروبية المختلفة التى يسيطر عليها فى الواقع أفراد مؤيدون لحلف شمال الأطلسى (الناتو) وبشكل أساسى. معادية لروسيا، وبالتالى منع تعزيز السلام القارى. وفقًا لها، يجب علينا إذن الاستفادة من الانعكاس المحتمل لواشنطن للحصول على تغييرات لصالحنا، مما يجعل من الممكن إسكات «الغربان» المتمركزين فى أوروبا.

لكن أعضاء البرلمان الأوروبى مقتنعون بأنه لا يمكن حل الناتو، على الأقل فى الوقت الحالى، لأن جميع الدول الأوروبية تقريبًا ليس لديها جيش لائق ليحل محل الحلف، مما يجعل أوروبا تشكل خطرًا كبيرًا على أمنها واستقلالها. ومع ذلك، وفقًا لها، لن يشارك الناتو حقًا فى أوكرانيا، فى حين أن الدول الفردية التى أبرمت اتفاقيات ثنائية مع زيلينسكى تشارك بشكل واضح.

على العكس من ذلك، وفقًا للبروفيسور لورنزو ماريا باتشينى، فإن الناتو هو الأداة الرئيسية لقوة الولايات المتحدة فى أوروبا، والآن أيضًا فى العالم، ومن هنا تأتى الحاجة إلى وضع حد لهذا الهيكل. من جانبه، أشار السيد باتشينى إلى الجذور التاريخية والثقافية التى تعود إلى قرون والتى توحد روسيا وبقية أوروبا، حتى قرن مضى، بما فى ذلك أبعاد القرابة مع البيوت الحاكمة الأخرى فى القارة.

الحرب بين الغرب و«النظام متعدد الأقطاب"

بحسب ما قاله العديد من المحللين الجيوسياسيين، فإن المواجهة اليوم ترجع إلى حرب ضد النظام متعدد الأقطاب، بالسلاح، بما فى ذلك الأسلحة المالية، الذى يهيئ كل شيء وكل شخص. ينصح أنه إذا: «حاولنا التطلع نحو الشرق، سنفهم أن هناك إمكانية للتحرر من هيمنة واحدة، دون أن نضع أنفسنا تحت سيطرة أخرى».

وهكذا يلاحظ لورنزو باتشينى أن «المشكلة تأتى من حقيقة أننا لم نعد معتادين، كشعب إيطالى وكشعوب أوروبية، على تطوير تلك المشاركة السياسية التى كانت تنتمى قبل كل شيء إلى العقود الماضية، عندما كان هناك شغف، وأحيانًا خطيرًا أو تصادمية، لكنها مع ذلك أظهرت اهتمامًا مباشرًا بإضفاء الشرعية على الأشكال السياسية «.

ومن وجهة النظر هذه، حسب قوله، فإن حقيقة كونك «مدمنًا» لوفد ائتمانى للمصالح الأوروبية لأطراف ثالثة، دون رقابة، قد سمح أخيرًا بكل شيء على حسابنا. وأولئك الذين يجرون هذا بشكل فعال للغاية هم الدول والشركات متعددة الجنسيات التى تشكل جزءًا من العالم الأنجلو ساكسونى، أى عبر المحيط الأطلسى ومن المملكة المتحدة «.

مجرد وجود لعقود من الزمن لشبكة التجسس الاقتصادى والأمنى والسياسى Echelon، الآن PRISM، والتى تجمع أجهزة المخابرات ووزارات الدفاع فى ٥ دول أنجلو سكسونية، تسمى «العيون الخمسة»، للتجسس على الإنسانية، بما فى ذلك «البلدان الصديقة»، لصالح وكالة الأمن القومى الأمريكية (NSA)، التى تجمع البيانات من جميع أنحاء العالم بفضل تعاون الشركات الرقمية متعددة الجنسيات الكبيرة (GAFAM)، هى مجرد مثال واحد من بين أمور أخرى على هذا الواقع.

فى خطابه، وصف الدكتور ستيفانو فيرنول وجهة النظر الأمريكية القائلة بأن «أوروبا القوية المستقلة، بفضل روسيا، غير مقبولة للولايات المتحدة، وعندما حاول دونالد ترامب، على العكس من ذلك، جذب روسيا إلى الفضاء الغربى وفصله عن الصين، تم استبداله بمرشح نظام أكثر «طاعة» وامتثالًا، جو بايدن «.

لذلك تم القيام بكل شيء حتى يتم إنشاء جدار بين روسيا وبقية أوروبا، وكذلك مع الصين. «خلال أزمة COVID ١٩، كانت الحالة الخاصة للقاحات الوحيدة المقبولة، والتى كانت تلك الخاصة بالغرب، فى نهاية المطاف فعلًا جغرافيًا سياسيًا واقتصاديًا جغرافيًا، أى شيء عدا الصحة».

من «فخ ثوسيديديس» بين الصين والولايات المتحدة إلى القضية الأوكرانية

من أجل عدم الوقوع فى ما يسمى بـ «فخ ثوسيديديس»، فى مواجهة كل من الصين وروسيا، فإن الهدف الرئيسى للصراع الأوكرانى، وفقًا للاستراتيجيات الأمريكية والأطلسية، هو الإطاحة بفلاديمير بوتين الذى يمكن لتوجهه الأوراسى الواضح يضر فقط بمصالح القوى الأمريكية القوية. بالنسبة للخبير الجيوسياسى ستيفانو فيرنول، من الخطأ التأكيد، كما نسمع كثيرًا فى وسائل الإعلام الغربية، أن الناتو لم يلعب دورًا أساسيًا فى الأزمة الأوكرانية.

تفاخر الأمين العام لحلف الناتو، السيد ستولتنبرغ، فى عدة مناسبات بأن الناتو لم يؤيد الانقلاب العسكرى فى كييف فى عام ٢٠١٤ فحسب، بل قام أيضًا بتدريب الجيش. ضد روسيا، ثم شن الحرب منذ فبراير ٢٠٢٢.

تم تأكيد التأثير الأيديولوجى الأنجلو ساكسونى للحكومات الأوكرانية مع زيلينسكى، الذى لم يتم انتخابه على الإطلاق كمرشح مناهض لروسيا فى البداية، ولكنه اضطر، تحت ضغط من الناتو، إلى اتخاذ موقف اليسار بشكل متزايد لصالح الصراع مع روسيا. ووفقًا له، فإن الناتو فى الواقع منخرط بعمق فى هذا الصراع: «العديد من المرتزقة من بين أولئك الذين تم إرسالهم من جميع أنحاء العالم لمحاربة الروس فى أوكرانيا هم فى الواقع جنود من دول الناتو بدون زى وطنى ومسجلين كـ» متطوعين «.

ما دور ايطاليا؟

كما قال MEP Donato، صحيح أن إيطاليا لا تستطيع أن تعمل كوسيط محايد مثل تركيا أو حتى المجر، لأنها لا تملك القوة الكافية والكتلة الحرجة والمستوى السياسى والثقافى والاقتصادى والاجتماعى، لتصبح وسيطًا حقيقيًا.، لا سيما أنها تستضيف أكبر عدد من القواعد الأمريكية فى أوروبا... طالما كان هناك هذا الاحتلال العسكرى، فإن إيطاليا ليس لديها مجال كبير للعمل وفقًا له.

ومع ذلك، يمكن لإيطاليا أن تشكل مجموعة من البرلمانيين الذين، معًا مع العديد من ممثلى المجتمع المدنى، يمكن أن يكونوا متحدثين باسم الإيطاليين والشعوب الأوروبية للمطالبة بإنهاء الصراع الأوكرانى، أو على الأقل وقف إطلاق النار، مع دعم الجهود الدبلوماسية التى أطلقتها بالفعل الصين والفاتيكان والبرازيل.

تأكيدًا على أن الرأى العام للشعب يمكن أن يكون له وزن كبير، أبلغ أرماندو مانوكيا أنه يتم حاليًا جمع التوقيعات فى إيطاليا من قبل المواطنين، وفقًا للدستور الإيطالى الذى يسمح بإلغاء قانون عن طريق الاستفتاء إذا جمعت عريضة أكثر من ٦٠٠٠٠٠. التوقيعات بهدف إلغاء القانون الذى يسمح بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا. يمكن تلخيص الدافع من خلال قول مأثور شهير للمؤرخ البريطانى أرنولد توينبى، نقلًا عن أرماندو مانوكيا: «الحضارات تموت بالانتحار، وليس بالقتل».

«وإذا كانت الإنسانية لا تزال موجودة، فذلك لأنها، عندما تكون فى خطر، فإن لديها القدرة على أن تجعل المبدأ السائد هو الحكمة والفطرة السليمة».

