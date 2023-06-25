السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بحرق مقر حزب "غد الثورة"

قضت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم إسلام عبد الحافظ عوض حامد والمحبوس بتهمة وضع النار والسرقه في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مقر حزب غد الثورة، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا بجلسة 26 يوليو 2015 من محكمة جنايات الجيزة وهو المتهم الثالث بأمر الإحالة في القضية رقم 14837 لسنة 2014 جنايات قصر النيل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ، اشعال النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة للاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 العاملين بالمكان وهم شريف حسن، وعبد الرحيم محمود، وسعيد محمد، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.