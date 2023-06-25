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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير دفاع الكويت يبحث هاتفيا مع نظيرة العراقي التطورات الراهنة إقليميا ودوليا

الكويت
الكويت
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 بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، هاتفيا، مع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان اليوم الأحد - أن الشيخ أحمد فهد الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي للتهنئة بتوليه منصب وزير الدفاع.. كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وأعرب الشيخ أحمد الفهد، عن بالغ شكره وتقديره لنظيره العراقي على الاتصال، الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع دولتي الكويت والعراق.

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