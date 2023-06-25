محمود العسيلي: كواليس "سمع هس" ممتعة وصورت أغنيتين في أمريكا

يعيش الفنان محمود العسيلي حالة من النشاط الفني بطرح وتحضير عدد من الأغاني الجديدة، حيث طرح مؤخرا أغنية "سمع هس"، وهي تريو غنائي جمعه بالفنانين كريم محمود عبد العزيز، وكريم عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "بيت الروبي" الذي طرح بالسينمات يوم ٢١ يونيو الجاري.

وعن كواليس تسجيل أغنية "سمع هس" قال محمود العسيلي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "كانت الكواليس جميلة وخفيفة وكلها نضافة ولم يتعبني أحد منهم، التسجيل تم بكل سلاسة وكانت الأجواء ممتعة".

أغنية «سمع هوس» من كلمات فليبينو ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يُعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج شركة سنرچي للإنتاج الفني.

وتابع عسيلي حديثه عن الأغاني الجديدة التي يحضر لها وقال: "صورت أغنيتين في أمريكا، الأولى بعنوان "بايظة" وهي مختلفة كثيرا، والثانية "مين كان يصدق" من المقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة، وأحضر حاليا لأغنية مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين ومتفائل بها وأشعر أنها ستحقق نجاح كبير، ونحضر كفريق عمل أغنية أخرى".

وأضاف محمود العسيلي: "وأغنية تحمل اسم "خطير" سأطرحها نهاية موسم الصيف من كلمات فيليبينو ومصطفى ناصر، ألحاني وتوزيع رامي سمير، وأحاول أن أصور الأغاني الجديدة جميعها على طريقة الفيديو كليب".

وكانت آخر أعمال الفنان محمود العسيلي أغنية «الدلوعة» التي طرحها عبر قناته على يوتيوب في أغسطس الماضي، وتخطت 10 ملايين من مشاهدة منذ طرحها.

وقدم العسيلي في رمضان الماضي الأغنية الدعائية لصالح أحد البنوك وشاركه بها الفنان حمزة نمرة، كما غنى إعلان لأحد المنتجعات السياحيةوكانت بصحبته الفنانة رزان جمال، كذلك قدم أغنية مؤسسة مجدي يعقوب للقلب مع الفنانة أنغام.