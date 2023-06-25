الثانوية العامة 2023.. إصابة طالبة بحالة إغماء خلال أداء الامتحان بالحوامدية

أصيبت طالبة بحالة إغماء خلال تواجدها داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بأحد المدارس بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.
تلقي المقدم عبدالباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاداه إصابة طالبة بحالة إغماء خلال تواجدها داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بأحد المدارس الكائنة بدائرة القسم.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة طالبة تدعى "منه أمير عادل" 17 سنة، بحالة إغماء نتيجة تعرضها لهبوط وجري نقل المصابة إلي مستشفى الحوامدية لعمل الإسعافات اللازمة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.