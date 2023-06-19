إصابة طالبة بحالة إغماء خلال أداء امتحان الثانوية العامة بأطفيح

أصيبت طالبة بحالة إغماء أمس الأحد خلال تواجدها داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة اللواء عبدالوهاب خليل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بإصابة طالبة بحالة إغماء خلال تواجدها داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة اللواء عبدالوهاب خليل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلغ وجي نقل المصابة إلس مستشفي أطفيح المركزي لعمل الاسعافات اللازمة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.