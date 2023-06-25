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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الشباب والرياضة" بالمنيا تنفذ "يوم الخير" لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجاً

مبادرة يوم الخير
مبادرة "يوم الخير"
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 نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا اليوم الاحد، مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس داخل مراكز الشباب بالمحافظة، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الأولى بالرعاية.

 

وأوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه تم تجهيز وتجميع الملابس بإدارات الشباب على مستوى مراكز المحافظة ، بهدف إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد، لافتاً إلى أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي لمراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية تستهدف جميع فئات المجتمع.

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الأسر الأكثر احتياجا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة