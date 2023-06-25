ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انفجارات في الجزء الأوكراني من مدينة زابوروجيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مدينة زابوروجيه، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية: "تشهد المدينة انفجارات عدة".

ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار جوي في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه في الساعة 1:17 صباحا.

ودأب الجيش الروسي على مهاجمة مراكز الصناعات الدفاعية والإدارات العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر. وكما أشار فلاديمير بوتين، فإن هذا رد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

انفجارات قوات كييف انفجارات في مدينة زابوروجيه الحرب الروسية الاوكرانية