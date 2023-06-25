ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

داليا عبد الرحيم لـ«كتلة الحوار»: نبحث عن نقطة لقاء بين المُعارضة والموالاة من أجل مصلحة الوطن

داليا عبد الرحيم
داليا عبد الرحيم ومؤسس كتلة الحوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة داليا عبد الرحيم رئيس تحرير «البوابة نيوز»: إن تكتل الحوار هي فكرة جديرة بالنظر لها ومتابعتها. 

وأضافت الدكتورة داليا خلال كلمتها بندوة «البوابة نيوز» والتى استضافت باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني، أن البحث عن نقطة لقاء بين المُعارضة والموالاة لأجل رؤية سياسية مختلفة من أجل مصلحة الوطن. 

وأوضحت رئيس تحرير «البوابة نيوز»، أن نقطة اللقاء بين المُعارضة والموالاة يأتي من أجل مصلحة الوطن بما فيها الإشارة إلى الإنجازات؛ وطرح مُناقشات وحلول جدية للإصلاح بشأن كافة الملفات، وأن يكون لدينا حلولًا وأطروحات لمساعدة الدولة على الخروج من الأزمات المختلفة.  

 

داليا عبد الرحيم مؤسس كتلة الحوار المعارضة مصلحة الوطن البوابة نيوز الدكتورة داليا عبد الرحيم