داليا عبد الرحيم لـ«كتلة الحوار»: نبحث عن نقطة لقاء بين المُعارضة والموالاة من أجل مصلحة الوطن

قالت الدكتورة داليا عبد الرحيم رئيس تحرير «البوابة نيوز»: إن تكتل الحوار هي فكرة جديرة بالنظر لها ومتابعتها.

وأضافت الدكتورة داليا خلال كلمتها بندوة «البوابة نيوز» والتى استضافت باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني، أن البحث عن نقطة لقاء بين المُعارضة والموالاة لأجل رؤية سياسية مختلفة من أجل مصلحة الوطن.

وأوضحت رئيس تحرير «البوابة نيوز»، أن نقطة اللقاء بين المُعارضة والموالاة يأتي من أجل مصلحة الوطن بما فيها الإشارة إلى الإنجازات؛ وطرح مُناقشات وحلول جدية للإصلاح بشأن كافة الملفات، وأن يكون لدينا حلولًا وأطروحات لمساعدة الدولة على الخروج من الأزمات المختلفة.