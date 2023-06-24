صلي الأنبا ارساني اسقف هولندا القداس الالهي اليوم السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر يونيو الجاري بكنيسة السيدة العذراء و الانبا ارسانيوس بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند في جنوب غرب هولندا.
جاء ذلك في احتفال الكنيسة بعيد تاسيسها العاشر.
حضر الاحتفال القمص متاؤس بشارة كاهن الكنيسة و لفيف من كهنة الايبارشية و اعداد كبيرة من الشعب القبطي بهولندا و ايضا بعض الوفود من الكنائس الهولندية المختلفة لتقديم التهنئة.
بعد انتهاء القداس الالهي قدم كورال الكنيسة عرضا من الترانيم الشيقة كما قدمت بعض البرامج و الانشطة الترفيهية و عرض خاصة من فريق الكشافة بالكنيسة و اقيم المعرض السنوي للكنيسة.
و طفي نهاية الاحتفال قام الانبا ارساني بتوزيع الهدايا التذكارية علي الحاضرون.
البوابة القبطية
الاحتفال السنوي لكنيسة السيدة العذراء والأنبا أرسانيوس بمقاطعة زيلاند بهولندا
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صلي الأنبا ارساني اسقف هولندا القداس الالهي اليوم السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر يونيو الجاري بكنيسة السيدة العذراء و الانبا ارسانيوس بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند في جنوب غرب هولندا.
صلي الأنبا ارساني اسقف هولندا القداس الالهي اليوم السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر يونيو الجاري بكنيسة السيدة العذراء و الانبا ارسانيوس بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند في جنوب غرب هولندا.