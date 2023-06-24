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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الاحتفال السنوي لكنيسة السيدة العذراء والأنبا أرسانيوس بمقاطعة زيلاند بهولندا

الأنبا ارساني
الأنبا ارساني
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صلي الأنبا ارساني اسقف هولندا القداس الالهي اليوم السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر يونيو الجاري بكنيسة السيدة العذراء و الانبا ارسانيوس بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند في جنوب غرب هولندا.
جاء ذلك في احتفال الكنيسة بعيد تاسيسها العاشر.

حضر الاحتفال القمص متاؤس بشارة كاهن الكنيسة و لفيف من كهنة الايبارشية و اعداد كبيرة من الشعب القبطي بهولندا و ايضا بعض الوفود من الكنائس الهولندية المختلفة لتقديم التهنئة.

بعد انتهاء القداس الالهي قدم كورال الكنيسة عرضا من الترانيم الشيقة كما قدمت بعض البرامج و الانشطة الترفيهية و عرض خاصة من فريق الكشافة بالكنيسة و اقيم المعرض السنوي للكنيسة.
و طفي نهاية الاحتفال قام  الانبا ارساني بتوزيع الهدايا التذكارية علي الحاضرون.

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اسقف هولندا القداس الألهي كنيسة السيدة العذراء و الانبا ارسانيوس بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند في جنوب غرب هولندا هولندا الكشافة بالكنيسة