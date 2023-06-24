حبس عاطل لاتهامه بطعن شقيقه وزوجته حتي الموت فى بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجية له تهمة قتل شقيقه وزوجته بسبب خلافات أسرية بينهم.



الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل وزوجته مصابين بطعنات متفرقة بالجسد ولقيا مصرعهما خلال محاولات إسعافهما ومقيمين بدائرة القسم؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثتي عامل وزوجته وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات أسرية.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

