مؤسس «كتلة الحوار»: 30 يونيو بداية جديدة للحياة السياسية في مصر.. شاهد

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس «كتلة الحوار»، إن ثورة 30 يونيو هي بداية جديدة للحياة السياسية في مصر، مشيرا إلى أنه ليس من السهل على أي دولة إقالة جماعة الإخوان من حكمها، إلا الشعب المصري الذي كان لديه الرغبة والقدرة على التغيير.

وأوضح عادل خلال ندوة عقدت بمؤسسة “البوابة”، أن جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بالتعدي على التيارات المدنية في الاتحادية ولو استمروا في الحكم كنا سنشاهد شبه دولة وليست دولة.

وأكد أنه رغم الإنجازات وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في وقت وجيز، إلا أن التحديات الاقتصادية الراهنة التي يعيشها الشعب المصري تجعل المواطنين ينسون كم المشروعات.

كان قد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية فطار الأسرة المصرية، لعقد حوار وطني يضمن كافة التيارات والأحزاب المؤيدة والمعارضة، وكل طوائف المجتمع، لمناقشة المعوقات والرؤى للنهوض بالوطن.