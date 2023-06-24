باسل عادل: كتلة الحوار تحالف ليبرالي ولد من رحم الحوار الوطني

كشف الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس «كتلة الحوار»، أن كتلة الحوار هو تحالف ليبرالي ولد من رحم الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الكتلة لديها لجنة تأسيس تتكون من ٢٠ عضوا، ولجنة عليا مكونة من ١٠٠ عضو، ووصل الآن العدد إلى ٦٠ عضوا.

وأوضح أنه بانتهاء العدد سيتم تشكيل اللجان والملفات والعمل عليها.

وقال عادل فى ندوة البوابة نيوز : خلال الفترة المقبلة سيتم تدشين حزب الحوار ومركز دراسات الحوار ومؤسسة عمل علي الوعي السياسي، مؤكدا انه سيحاول ضم الأحزاب ذات الايدلوجية المتشابهة لحزب الحوار.

كان قد دعي الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية فطار الأسرة المصرية، لعقد حوار وطني يضمن كافة التيارات والاحزاب المؤيدة والمعارضة، وكل طوائف المجتمع، لمناقشة المعوقات والرؤي للنهوض بالوطن.