صحة المنوفية: اجتماعات مكثفة استعداد لانطلاق حملة 100 يوم صحة

عقد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عددا من الاجتماعات بحضور وكيلا المديرية مع مديري الإدارات الداخلية ومديري الإدارات الطبية على مستوى المحافظة، ومديري المستشفيات.

جاء ذلك خلال حضور إجتماع مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك إستعدادا لانطلاق حملة " 100 يوم صحة" والتى تنطلق فعالياتها غدآ الأحد الموافق 25 يونيو الساعة 10 صباحًا من أمام مجلس الوزارء بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتكون نقطة الانطلاق لباقي المحافظات .

وناقش الحضور خطوات تنفيذ الخطة علي أكمل وجه وتسهيل مهام فرق العمل من استخراج التصاريح اللازمة للتواجد بالأماكن العامة والمولات ، وتوفير فرق التواصل المجتمعي ، مع البدء في تسكين العيادات والخدمات بالمحافظات بداية من اليوم وان يتم عمل جداول تواجد واضحة للفرق موزعة على فترتين حتى يتم ضمان التغطية الكاملة لجميع المواطنين ، والتأكيد علي ترشيح ممثل عن كل مستشفى للتواصل والتنسيق لمتابعة الخطة ونظام الإحالة وتوجيه المرضي بالمستشفى ، وذلك بداية من اليوم .

جدير بالذكر أنه قد تم التأكيد على الإدارات العشر أهمية مبادرة 100 يوم صحة و أن يتم إعداد خطط تمركز الفرق المتنقلة بالعناوين وان العمل مستمر طوال أيام العيد وطوال أيام الحملة من 25 يونيو حتى أول أكتوبر ، و تكثيف الدعاية عن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، وان يتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات ( تنظيم أسرة - سمعيات - امومة وطفولة - سكر - ضغط - تطعيمات ) ، والتأكيد على أهمية التسجيل الالكتروني وكذلك الورقي .

جاء ذلك بحضور مديري الإدارات المعنية بالمديرية الرعاية الأساسية ، المبادرات الرئاسية ، العلاجي ، المستشفيات ، تنظيم الأسرة ، الثقافة الصحية ، الإعلام والتربية السكانية ، الأمومة والطفولة ، التمريض ، مركز المعلومات ، الوقائي ، الأغذية ، التطعيمات ، الترصد ، العلاقات العامة ومديري الإدارات الطبية العشر .