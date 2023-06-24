تغطي كافة المحافظات.. الداخلية تطلق مبادرة لتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل

أطلقت وزارة الداخلية اليوم السبت مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعمهم بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنوفية – أسوان – القاهرة– مطروح – بورسعيد – القليوبية– دمياط – شمال سيناء- الدقهلية ) عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم الأهالي.

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" وبمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، والدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.