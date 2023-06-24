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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته طعنا بالسكين في بولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل المتهم بقتل شقيقه وزوجة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل وزوجته مصابين بطعنات متفرقة بالجسد ولقيا مصرعهما خلال محاولات إسعافهما ومقيمين بدائرة القسم؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثتي عامل وزوجته وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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