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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بأحداث الضاهر

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهم إسلام أحمد إبراهيم في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث تجمهر الظاهر، لجلسة 22 يوليو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسـام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

تأجيل محاكمة احداث الضاهر محاكمات