قمة باريس.. تعهدات بزيادة القدرة على الإقراض 200 مليار دولار

في ختام قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، أعلنت القيادات العالمية المجتمعة بأنهم سمحوا بزيادة قدرها 200 مليار دولار في قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض.

وجاء في البيان الصادر عن القمة - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه «نتوقع زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار في قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال تحسين ميزانيتها العمومية وتحمل المزيد من المخاطر».

وأضاف البيان «إذا نُفذت هذه الإصلاحات، قد تحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى رؤوس أموال إضافية».

وعبّر نحو 40 من قادة العالم، عن مخاوفهم من تقادم نظم عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل لا يناسب تحديات مثل تغير المناخ وأعباء الديون في الدول الفقيرة بعد جائحة كوفيد-19. ووضعت الدول الغنية خلال القمة الصيغة النهائية لتعهد تمويل مناخي متأخر بقيمة 100 مليار دولار للبلدان النامية وأنشأت صندوقاً للتنوع البيولوجي وحماية الغابات. ولكن التعهد البالغ 100 مليار دولار أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة، لكنه أصبح رمزاً لإخفاق الدول الغنية في تقديم التعهدات المالية لمكافحة تغير المناخ، وتسبب ذلك في عدم الثقة في مفاوضات المناخ الأوسع نطاقاً بين البلدان التي تحاول تعزيز تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.